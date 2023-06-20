Лили Коллинз станет на шаг ближе к Одри Хепбёрн в новом сезоне «Эмили в Париже»

После того как на главную роль в байопике про Одри Хепбёрн утвердили Руни Мару, у поклонников Лили Коллинз возникло много вопросов, ведь они были уверены, что актриса рождена для подобной экранизации.

Подъехал утешительный приз: Netflix опубликовал анонсирующее видео четвёртого сезона «Эмили в Париже», в котором Лили Коллинз рассказала, что в продолжении проекта будет больше веселья, моды и драмы — а ещё попросила не удивляться, если главная героиня устроит себе «римские каникулы».

В новом сезоне, по словам актрисы, зрители узнают, залечил ли Алфи (Люсьен Лависконт **) своё разбитое сердце, получит ли Габриэль (Лукас Браво) мишленовскую звезду, поедет ли Минди (Эшли Пак**) со своей группой на «Евровидение» — словом, получат ответы на все интересующие их вопросы.