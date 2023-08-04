Женская злость убивает — вышел тизер триллера «Чёрное облако»

Наорала на серийное убийство. Отечественный онлайн-кинотеатр Okko показал тизер-трейлер психологического триллера «Чёрное облако» о разрушительной силе женской агрессии. Восьмисерийный проект с Марией Мацель, Юрием Колокольниковым, Марьяной Спивак и Филиппом Янковским в основном касте обещают показать осенью, но точной даты выхода пока нет.

Главная героиня Оля из-за своих приступов агрессии ходит на сеансы к психологу. Психолог предлагает пациентке не держат злость в себе, выпустить гнев наружу, и в общении девушка признаётся, что желает смерти многим, кто её раздражает. Озвученное начинает сбываться — вокруг Оли гибнут те, кому она сгоряча пожелала страшной смерти. Теперь героине предстоит разобраться, кто или что воплощает её кошмарные «желания» в жизнь.

И постер: