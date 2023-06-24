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Ингрид Олеринская общается с тобой в тизере драмеди «Ира»

Очередное экзистенциально-бытовое подъехало. Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер многосерийной драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской в роли титульной героини, активно общающейся с теми зрителями, которым вдруг станут интересны жизненные перипетии заглавного персонажа.

Ира (Олеринская) ― 30-летняя москвичка-бунтарка с проблемами в личной жизни. Их у главной героини хватает: истеричный бойфренд, ипотека, религиозная мать и, наконец, мимолётный роман, за которым следует беременность. При этом Ире ещё предстоит разобраться, кто же всё-таки отец ребёнка.

В сериале также снимаются Светлана Камынина, Максим Стоянов, Иван Купреенко, Григорий Калинин, Андрей Федорцов, Михаил Тройник, Александр Усердин, Юлия Волкова и Ксения Щербакова.

Срежиссировал сериал по собственному сценарию Алим Бесчоков («Гусар»).

Теги
ВидеоИра
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