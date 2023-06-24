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«Последний богатырь. Наследие» расскажет о дочерях Ивана (фото)

В Москве стартовали съёмки комедийно-приключенческого фэнтези «Последний богатырь. Наследие», сиквела успешной сказочной кинотрилогии. Восьмисерийное продолжение для онлайн-кинотеатра START режиссирует Антон Масов («Вампиры средней полосы»).

В сериале главными героинями станут взрослые дочери Ивана (Виктор Хориняк) — богатырша Марья (Арина Рожкова) и колдунья Софья (Эвелина Мазурина), которым придётся спасать Белогорье от новой напасти. Марья будет сражаться со злом на сказочной родине, а Софье придётся отправиться в Москву 2017 года.

Кадры из сериала «Последний богатырь. Наследие» Кадры из сериала «Последний богатырь. Наследие» Кадры из сериала «Последний богатырь. Наследие» Кадры из сериала «Последний богатырь. Наследие» Кадры из сериала «Последний богатырь. Наследие» Кадры из сериала «Последний богатырь. Наследие» Кадры из сериала «Последний богатырь. Наследие» Кадры из сериала «Последний богатырь. Наследие»
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ГалереяПоследний богатырь. Наследие
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