«Последний богатырь. Наследие» расскажет о дочерях Ивана (фото)

В Москве стартовали съёмки комедийно-приключенческого фэнтези «Последний богатырь. Наследие», сиквела успешной сказочной кинотрилогии. Восьмисерийное продолжение для онлайн-кинотеатра START режиссирует Антон Масов («Вампиры средней полосы»).
В сериале главными героинями станут взрослые дочери Ивана (Виктор Хориняк) — богатырша Марья (Арина Рожкова) и колдунья Софья (Эвелина Мазурина), которым придётся спасать Белогорье от новой напасти. Марья будет сражаться со злом на сказочной родине, а Софье придётся отправиться в Москву 2017 года.
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