Юрий Стоянов — обманутый пенсионер в тизере комедии «Мамонты»

Полный хитрец. Онлайн-кинотеатр Okko презентовал тизер многосерийной комедии «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли. Даты выхода у сериала пока нет, но не исключено, что премьера состоится уже в этом году. Десятисерийный проект презентовали на V фестивале сериалов «Пилот», и аудитория приняла его очень тепло.

Стоянов играет пенсионера Николая Николаевича, который стал жертвой интернет-мошенников, выманивших в него все сбережения. Шансов вернуть украденное почти нет, но Николай Николаевич не сдаётся — заручившись помощью своей 15-летней внучки. Николай Николаевич погружается в мир киберпреступности, чтобы отыскать и покарать виновных.

Дочь главного героя играет Марьяна Спивак, внучку — Елизавета Ищенко. Срежиссировал сериал Иван Соснин по сценарию шоураннеров проекта Михаила Чистова и Яна Прокопенко.