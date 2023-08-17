Капитан и его команда на постерах сериала «Ван-Пис»

Сумасшедшие приключения необычной пиратской команды уже не за горами, и самое время углубить знакомство с ключевыми персонажами истории. Поэтому стриминговый сервис Netflix опубликовал подборку персонажных постеров фантастической комедийной эпопеи «Ван-Пис» с очень заметными подписями, чтобы имена героев бросились вам в глаза и запомнились.

На персонажных плакатах адаптации знаменитого аниме отметились Зоро (Maкeнью), Сандзи (Таз Скайлар), Усопп (Джeйкoб Poмepo Гибcoн), Нами (Эмили Paдд) и капитан команды Луффи (Иньяки Гoдoй).