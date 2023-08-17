 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Полководец Хоакин Феникс на свежем промо-арте «Наполеона» Ридли Скотта Добастовались! Студия планирует перенос «Дюны. Части 2» на 2024 год «Вторжение» инопланетного врага продолжается в трейлере второго сезона Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 июля
• • •
 
СЕРИАЛЫ
176

Дэрил Диксон — последняя надежда Парижа в свежем тизере спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Свободолюбивая столица Франции пала под напором кровожадной нежити, но надежда жива, и у неё даже есть имя. Кабельный канал AMC опубликовал свежий тизер постапокалиптической драмы «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Сольный спин-офф персонажа в исполнении Нормана Ридуса пожалует на малые экраны 10 сентября.

Неизвестным образом оказавшийся по другую сторону Атлантики суровый борец с зомби Дэрил Диксон будет помогать отчаявшимся парижанам выжить. Ну и заодно попытается разгадать загадку своего экстремального вояжа к дальним берегам.

И постеры:

Постеры сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» Постеры сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Дэрил Диксон
Комментарии

Ещё на эту тему

+Дэрил Диксон идёт по пути искупления в свежем тизере спин-оффа «Ходячих мертвецов» 7Ниган, Мэгги и Дэрил вернутся — спин-оффы «Ходячих мертвецов» продлены на второй сезон 3Дэрил Диксон — спаситель парижан в свежем трейлере оффаоффа «Ходячих мертвецов»

Тоже интересно

13Женщина спасает Индиану Джонса в тизере «Индианы Джонса и колеса судьбы» 4Комиксы на русском: обзор «Железный человек» Том 1 от Комильфо 0Неделя аниме на КГ — главные новости 15–21 мая 6«Басня» — анонс аниме про легендарного убийцу в обычной жизни 3Дэвид Теннант и Майкл Шин рассказывают о дружбе своих героев в ролике о создании второго сезона «Благих знамений»

Далее на КГ

0
Комикс «Калейдоскоп ужасов» пополнится новым автором
 2
Зак Снайдер готовит «Мятежную луну» к премьере (фото)
 0
Магичка Розамунд Пайк и остальные на постерах второго сезона «Колеса времени»
 1
Трейлер финального сезона «Разочарования» обещает эпическое противостояние
 1
Новый персонаж и дата выхода в трейлере Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — Dimension Shellshock
 0
Aespa сияет на новых тизерах к синглу Better Things (фото)
 0
Рецензия и отзывы на игру Blasphemous II
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 7
Собачья работа: коп Аарон Экхарт со своим четвероногим напарником из фильма «Намордник»
 6
Звезда БДСМ-драмы «Пятьдесят оттенков серого» знал, что будет много денег, фанатской любви и ненависти критиков
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кинг-Конг гоняет людишек по «Острову черепа» в тизере анимационного боевика
 
Кино Знакомство c Автоботами: новый отрывок из фильма «Трансформеры: Восхождение звероботов»
 
Модный Доктор Шути Гатва на свежем кадре из «Доктора Кто»
 
Кино Хавьер Бардем сыграет c Брэдом Питтом в фильме режиссёра «Топ Гана 2»
 
«Супермен и Лоис» продлены на четвёртый сезон
 
Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 июля
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 509: Четырёхмерный «Форсаж»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 580: Миллиард «Барби», «Астрал 5», «Сквозь время», «Дыхание» Романа Каримова и снова про «Каху»
 
3Ноль кадров в секунду – 486: Из Судакова
 
 
7ЕВА – 541: Я (не) выбираю тебя!
 
1Телеовощи – 508: Самое тупое желание
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 579: «Русалочка», «Круче некуда», безумный Ник Кейдж, причины и последствия забастовок
 
2Ноль кадров в секунду – 485: Иисус от RPG
 
 
7ЕВА – 540: Реинкарнация реинкарнации
 
1Телеовощи – 507: Культурное обогащение через аниме
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru