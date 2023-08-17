Дэрил Диксон — последняя надежда Парижа в свежем тизере спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Свободолюбивая столица Франции пала под напором кровожадной нежити, но надежда жива, и у неё даже есть имя. Кабельный канал AMC опубликовал свежий тизер постапокалиптической драмы «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Сольный спин-офф персонажа в исполнении Нормана Ридуса пожалует на малые экраны 10 сентября.

Неизвестным образом оказавшийся по другую сторону Атлантики суровый борец с зомби Дэрил Диксон будет помогать отчаявшимся парижанам выжить. Ну и заодно попытается разгадать загадку своего экстремального вояжа к дальним берегам.

И постеры: