Дэрил Диксон идёт по пути искупления в свежем тизере спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Путешествуя по чужбине, главный герой в исполнении Нормана Ридуса встаёт на путь искупления. Кабельный канал AMC опубликовал свежий тизер зомби-драмы «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Спин-офф основного сериала и сольный сериал одного из главных героев «Ходячих» стартует 10 сентября.

Заматеревший в борьбе за выживание на родине Дэрил Диксон обнаруживает себя по другую сторону Атлантики. Каким-то образом он очутился у берегов Франции и теперь путешествует по заражённой зомби-чумой стране, чтобы отыскать ответы на свои вопросы и исправить ошибки прошлого.