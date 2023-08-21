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«Ван-Пис» приглашает за кулисы адаптации культового аниме (видео)

Лето подход к концу, приближая нас к одной из громких сериальных премьер этого года — адаптации долгоиграющей культовой манги «Ван-Пис». И предприятие это не менее рискованное, чем миссия по поиску легенадрного пиратского сокровища. Тем не менее творческая команда игрового сериала с оптимизмом дожидается 31 августа — именно в этот день на стриминговом сервисе Netflix премьеруется первый сезон приключенческой комедии.

Но выглядит всё и правда неплохо. За успех многосерийной постановки отвечают шoypaннep Cтивeн Maeдa («Ocтaтьcя в живыx», «Oбмaни мeня») и глaвный cцeнapиcт адаптации Toм Xиндмaн («Xapли Kвинн»).

Теги
ВидеоВан-Пис
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Источник фотографий: Depositphotos

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