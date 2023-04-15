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Весёлый Чарли Кокс на съёмках ребута «Сорвиголовы» (фото)

Источник: Disney+

Сразу видно, что у знаменитого слепого адвоката из Нью-Йорка жизнь потихоньку налаживается. По крайней мере, играющий его Чарли Кокс выглядит довольным на съёмках сериала-ребута «Сорвиголова: Рождённый заново». Ну а кто из вас видел мрачноту и безнадёгу от Disney? Понятное дело, что теперь-то у Мэтта Мёрдока дела пойдут веселее.

Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Сюжетная составляющая многосерийного проекта экранной вселенной Marvel пока не уточняется. Но подзаголовок вроде бы намекает на конкретную арку из одноимённого сюжета комикса-первоисточника.

Помимо Кокса в сериале снимаются Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал, Маргарита Левиева, Сандрин Холт и Никки М. Джеймс.

Теги
Сорвиголова: Рождённый заново
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