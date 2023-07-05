Букины возвращаются! Сарик Андреасян снимет продолжение сериала «Счастливы вместе»

ТНТ решил последовать примеру СТС и снять продолжение ещё одного культового, не побоимся этого слова, сериала начала 2000-х — «Счастливы вместе». Но, в отличие от «Папиных дочек», здесь к своим ролям вернётся весь основной актёрский состав в лице Виктора Логинова, Натальи Бочкарёвой, Дарьи Сагаловой и Александра Якина.

Но и это ещё не всё. К съёмкам сериала под названием «Букины» привлечена по-настоящему тяжёлая артиллерия — не нуждающаяся в представлении «Кинокомпания братьев Андреасян». Пока запланировано 10 эпизодов, но вряд ли кто-то верит, что этим дело ограничится.

Директор ТНТ Тина Канделаки подчёркивает, что всё делается по просьбам зрителей, а исполнитель главной роли Виктор Логинов обещает «более тонкую и объёмную» историю. Боимся даже представить.