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СЕРИАЛЫ
1 354

Букины возвращаются! Сарик Андреасян снимет продолжение сериала «Счастливы вместе»

Источник: ТНТ

ТНТ решил последовать примеру СТС и снять продолжение ещё одного культового, не побоимся этого слова, сериала начала 2000-х — «Счастливы вместе». Но, в отличие от «Папиных дочек», здесь к своим ролям вернётся весь основной актёрский состав в лице Виктора Логинова, Натальи Бочкарёвой, Дарьи Сагаловой и Александра Якина.

Но и это ещё не всё. К съёмкам сериала под названием «Букины» привлечена по-настоящему тяжёлая артиллерия — не нуждающаяся в представлении «Кинокомпания братьев Андреасян». Пока запланировано 10 эпизодов, но вряд ли кто-то верит, что этим дело ограничится.

Директор ТНТ Тина Канделаки подчёркивает, что всё делается по просьбам зрителей, а исполнитель главной роли Виктор Логинов обещает «более тонкую и объёмную» историю. Боимся даже представить.

Скажу честно: на протяжении последних 10 лет мне казалось, что увидеть Букиных на экранах невозможно. По разным причинам: от занятости актеров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась, ведь зрители этого так ждали! Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная – в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная – как и наши герои.

Теги
Счастливы вместе
Комментарии (18)

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Источник фотографий: Depositphotos

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