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Геральт не хочет воевать в свежем трейлере третьего сезона «Ведьмака»

Прославившаяся своей честностью шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич пообещала Геральту в исполнении Генри Кавилла достойные проводы. Вот вам их анонс — в сети опубликован трейлер второй части третьего сезона дремучего фэнтези, который поставит точку в мучениях исполнителя главной роли.

Оставшиеся три эпизода, обещающие мир в огне (пока оным пылают лишь пятые точки поклонников книг и адекватных адаптаций), появятся на стриминговом сервисе Netflix 27 июля.

Между тем дела у третьего сезона на Rotten Tomatoes всё хуже — зрительский рейтинг скатился до 44% на основе 500 отзывов.

Теги
ВидеоВедьмак
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