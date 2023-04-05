Два поколения «Папиных дочек» на финальных фото со съёмок продолжения

Съёмки горячо ожидаемого возвращения «Папиных дочек» официально завершены — по такому поводу создатели поделились новыми кадрами со съёмочной площадки, по-прежнему без Дарьи Мельниковой и Анастасии Сиваевой. Зато все остальные здесь: Мирослава Карпович, Лиза Арзамасова, Екатерина Старшова, Филипп Бледный, Ольга Волкова и играющие «новеньких» дочек Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.

Из старых знакомых также вернётся Андрей Леонов, Александр Олешко и Нонна Гришаева.

По сюжету Даша Васнецова (Сиваева) бросает Веника (Бледный) одного с четырьмя дочками — словом, история повторяется.