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Вслед за «Папиными дочками» с «Счастливы вместе» на экраны возвращается «Универ»

Источник: ТНТ

Кажется, кто-то открыл портал в ад, и мы ещё не раз недобрым словом помянем людей, придумавших снять продолжение «Папиных дочек». Потому дальше — хуже. Следом решили ребутнуться «Счастливы вместе», а теперь очередь дошла и до «Универа».

Люди знающие могут возразить, что были уже «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Для всех же остальных поясним, что новый сериал будет продолжением продолжения продолжения оригинала, вышедшего в 2008 году. Действие «Универа. 13 лет спустя» развернётся… спустя три года после событий «10 лет спустя», что логично, если сильно задуматься.

К проекту привлекли тяжёлую артиллерию, и кроме набивших оскомину Анны Хилькевич, Арарата Кещяна и Станислава Ярушина на экраны вернётся… нет, не Аллочка Марии Кожевниковой, а Кузя в исполнении Виталия Гогунского.

Сам актёр прокомментировал счастливое событие:

Это культовый сериал и культовый персонаж. Все 10 лет мои соцсети были завалены сообщениями от фанатов: «Кузя, вернись». И я, в конце концов, решил вернуться. Кузя возвращается в сериал «пельменным королем», и я уверен, что всем будет интересно на это посмотреть.

Съёмки уже начались. Режиссирует сериал 28-летний Семён Литовчин.

Комментарии (4)

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