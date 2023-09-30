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Хороший-плохой бог обмана в свежем тизере второго сезона «Локи»

Герой или злодей, но он возвращается. Возможно, как раз для того, чтобы окончательно разобраться, чему служит больше — злу или добру. Студия Marvel поделилась очередным тизером второго сезона «Локи», далеко не сольного сериала популярного персонажа в исполнении Тома Хиддлстона.

В продолжении истории богу обмана будут активно ассистировать его приятель по пространственно-временным приключениям Moбиyc (Oyэн Уилcoн) и Сильвия (Coфия ди Mapтинo) — беглянка и по совместительству внезапный любовный интерес Локи.

Теги
ВидеоЛоки
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