Кевин Файги и Том Хиддлстон рассказывают о важности Локи в MCU (видео)

Глава Marvel Studios Кевин Файги на пару с исполнителем заглавной роли Томом Хиддлстоном рассказывают об исключительной важности знаменитого бога обмана в экранной вселенной Marvel. В сети появилось свежее промо-видео ко второму сезону сериала «Локи», готовому стартовать на стриминговой платформе Disney+ 5 октября.

В свежих эпизодах приключенческой фантастики MCU Локи и Мобиус (Оуэн Уилсон) продолжать путешествовать наперегонки со временем, а остальные действующие лица истории будут им в этом помогать или мешать.