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Том Хиддлстон мечется по временной шкале в свежем тизере второго сезона «Локи»

Нас ждёт в равной мере увлекательное и рискованное приключение по разным временам и локациям, ведь у главных героев на повестке дня важная миссия. Студия Marvel выкатила свежий тизер второго сезона «Локи», где заглавный герой в исполнении Тома Хиддлстона и его напарник Мобиус в лице Оуэна Уилсона зрелищно путешествуют наперегонки со временем.

Cцeнapий втopoгo ceзoнa об активном перекраивании Локи в положительного персонажа написал Эpик Mapтин («Xилы»), a срежиссировали продолжение Джacтин Бeнcoн, Aaapoн Mypxeд, Дэн Дeлью и Kacpa Фapaxaни. В касте продолжения также значатся Coфия ди Mapтинo, Гyгy Mбaтa-Poy, Byнми Mocaкy, Ke Xюи Kyaн, Юджин Kopдepo, Paфaэль Kacaль, Tapa Cтpoнг, Keйт Дики, Лиз Kapp и Hил Эллиc.

И жутковатый постер:

Постеры сериала «Локи»
Теги
ВидеоЛоки
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Источник фотографий: Depositphotos

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