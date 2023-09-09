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Главная пара сериала на свежем кадре второго сезона «Локи»

Вот у кого пресловутая химия сработала на все сто. На просторах сети обнаружился свежий кадр из второго сезона «Локи» с титульным персонажем в исполнении Тома Хиддлстона и его с некоторых пор напарником Мобиусом, которого замечательно сыграл Оуэн Уилсон. Их пространственно-временные приключения продолжатся на стриминговом сервисе Disney+ 6 октября.

Кадры из сериала «Локи»

В продолжении истории также снимаются Coфия ди Mapтинo, Гyгy Mбaтa-Poy, Byнми Mocaкy, Ke Xюи Kyaн, Юджин Kopдepo, Paфaэль Kacaль, Tapa Cтpoнг, Keйт Дики, Лиз Kapp и Hил Эллиc.

Сценарий второго сезона подготовил Эpик Mapтин («Xилы»), a постановщиками выступили Джacтин Бeнcoн, Aaapoн Mypxeд, Дэн Дeлью и Kacpa Фapaxaни.

Теги
ГалереяЛоки
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Источник фотографий: Depositphotos

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