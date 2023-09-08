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Дэвид Теннант в шоке от Нила Патрика Харриса на свежих кадрах «Доктора Кто»

Близится грандиозный юбилей легендарного франчйза «Доктор Кто». В честь его 60-летия в телевизионную серию вернули одного из лучших Докторов в исполнении Дэвида Теннанта. Играет он, правда, новую — Четырнадцатую — инкарнацию титульного персонажа. Напомнить об этом призваный свежие промо-изображения к сериалу.

Теннант вновь примерит на себя роль знаменитого путешественника во времени в нескольких спецэпизодах. Противостоять ему будет одевающийся со вкусом злодей в исполнении Нила Патрика Харриса.

Точной датой выхода ни один из юбилейных спецэпизодов проекта, которым опять заведует шоураннер Рассел Т. Дэвис, пока не обзавёлся.

Кадры из сериала «Доктор Кто» Кадры из сериала «Доктор Кто»
Теги
ГалереяДоктор Кто
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Источник фотографий: Depositphotos

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