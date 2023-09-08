Дэвид Теннант в шоке от Нила Патрика Харриса на свежих кадрах «Доктора Кто»

Близится грандиозный юбилей легендарного франчйза «Доктор Кто». В честь его 60-летия в телевизионную серию вернули одного из лучших Докторов в исполнении Дэвида Теннанта. Играет он, правда, новую — Четырнадцатую — инкарнацию титульного персонажа. Напомнить об этом призваный свежие промо-изображения к сериалу.

Теннант вновь примерит на себя роль знаменитого путешественника во времени в нескольких спецэпизодах. Противостоять ему будет одевающийся со вкусом злодей в исполнении Нила Патрика Харриса.

Точной датой выхода ни один из юбилейных спецэпизодов проекта, которым опять заведует шоураннер Рассел Т. Дэвис, пока не обзавёлся.