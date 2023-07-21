Новая звуковая отвёртка Четырнадцатого Доктора в свежем промо «Доктора Кто»

Такого внимания ей ещё не уделяли — официальные соцсети «Доктора Кто» представили видеообзор новой звуковой отвёртки Четырнадцатого Доктора (Дэвид Теннант). У хувиан смешанные чувства. Одни в полном восторге, другие недовольны тем, что до премьеры спецвыпусков становится известно слишком много подробностей.

В ноябре выйдут три часовых спецэпизода с Дэвидом Теннантом и Кэтрин Тейт (спутница Донна Ноубл): «Звёздный зверь», «Дикое синее далёко» и «Смешок». Первая праздничная серия с Шути Гатвой (Пятнадцатый Доктор) и Милли Гибсон (спутница Руби Сандей) будет показан в декабре.

Недавно Гатва подтвердил, что пробудет в роли Повелителя Времени не менее двух сезонов, после чего вернётся в театр, потому что скучает по работе над небольшими проектами.