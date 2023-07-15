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Модный Доктор Шути Гатва на свежем кадре из «Доктора Кто»

Новый обитатель ТАРДИС, с которым зрителям ещё только предстоит познакомиться, до премьеры свежих эпизодов «Доктора Кто» успевает заявить о себе как о парне, кое-что понимающем в моде. В сети появился свежий официальный промо-кадр с Пятнадцатым Доктором в исполнении Шути Гатвы. В чём его информационная ценность? В том, что главный герой ярко приодет и проецирует особенную серьёзность.

Столь же серьёзны и намерения вернувшегося в культовый франчайз шоураннера Рассела Т. Дэвиса, успевшего довести уровень иклюзивности в сериале до заоблачных высот. Трансгендеры, геи, трансвеститы и прочие «боевые вертолёты» обязательно порадуют своим разнообразием преданных поклонников вселенной Доктора. Не переключайтесь!

Кадры из сериала «Доктор Кто»
Теги
ГалереяДоктор Кто
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Источник фотографий: Depositphotos

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