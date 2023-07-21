Сериал «Сёгун» показал свои безголовые постеры

У многосерийной исторической драмы «Сёгун» появились свежие персонажные постеры, где персонажей в целом-то и не представлены — голов на этих постерах ощутимо не хватает. Зато можете оценить костюмы героев и по ним уже разгадать, кто именно представлен на плакатах. Похожим промо-артом баловался в прошлом году «Властелин колец. Кольца власти».

Свежая экранизация одноимённого романа Джеймса Клавелла с Космо Джарвисом и Хироюки Санадой в главных ролях пожалует на кабельный канал FX и стриминговый сервис Hulu в следующем году.

XVII век. Английскому моряку Джону Блэкторну (Джарвис), выжившему после кораблекрушения у берегов Японии, предстоит пройти долгий и тяжёлый путь от пленного до прославленного полководца. В 1980 роман экранизировал телеканал NBC, а главную роль в шестисерийной исторической драме сыграл Ричард Чемберлен.