Тома Хиддлстона размазало по временной шкале в тизере второго сезона «Локи»

Все, кто видел первый сезон, знают, что бог лукавства превратился в размазню. И свежий тизер второго сезона «Локи» визуализирует эту скорбную перемену — титульного персонажа в исполнении Тома Хиддлстона натурально размазывает по пространству и времени. Но это, конечно же, не отвратит главного героя от попыток исправить положение.

Продолжение сериала, где также задействованы Oyэн Уилcoн, Coфия ди Mapтинo, Гyгy Mбaтa-Poy, Byнми Mocaкy, Ke Xюи Kyaн, Юджин Kopдepo, Paфaэль Kacaль, Tapa Cтpoнг, Keйт Дики, Лиз Kapp и Hил Эллиc, стартует на цифровой платформе Disney+ 6 октября.