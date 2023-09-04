Телеовощи. Выпуск 512: Куда надо, туда и засунул

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:55 —
|Юрий Стоянов и Глеб Калюжный шутят в трейлере комедии «Трепачи»
|12:54 —
|Галустян и Ходченкова возглавили первобытные племена в комедии «жЫЫЫзнь»
|20:05 —
|Трейлер пятого сезона «Голяка»
|22:43 —
|Disney+ отказался от сериала по «Хроникам Спайдервика»
|28:20 —
|«Кумир» с Лили-Роуз Депп закрыт после первого сезона
|33:58 —
|«Ван-Пис» (One Piece) — 1x01
|55:59 —
|«Асока» — 1x03
|59:59 —
|«Футурама» — 8x06
|01:05:18 —
|«Скрежет металла» — 1x06
|01:15:09 —
|«Чудотворцы» — 4x10 (финал сезона)
|01:20:29 —
|«Основание» — 2x07
|01:33:30 —
|«Правосудие: Первобытный город» — 1x07—08 (финал сезона)
|01:46:49 —
|«Пассажир» (Le passager) — 1x01
|01:50:43 —
|«Безумцы» — 2x03
|02:02:04 —
|«Сверхъестественное» — 1x10
|02:11:49 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x18
|02:19:12 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x03
|02:27:48 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 9x09
|02:36:04 —
|«Футурама» — 7x18
|02:40:50 —
|«Драконий жемчуг» — 1x19—20
|02:48:17 —
|«Спаун. Том 2»
|03:00:03 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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