Телеовощи. Выпуск 510: И вошло нечто

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:45 —
|Создатели «Наследников» готовят пародию на Marvel и DC
|12:31 —
|Энакин Скайуокер возвращается в свежем тизере «Асоки»
|19:35 —
|Тизер криминальной драмы «Прелесть»
|25:53 —
|«Миллиарды» — 7x01
|32:06 —
|«Харли Квинн» — 4x05
|34:02 —
|«Футурама» — 8x04
|40:55 —
|«Скрежет металла» — 1x05
|44:46 —
|«Чудотворцы» — 4x08
|51:02 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 2x10 (финал сезона)
|58:22 —
|«Основание» — 2x05
|01:08:56 —
|«Воин» — 3x09
|01:30:52 —
|«Правосудие: Первобытный город» — 1x05
|01:38:15 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x26
|01:58:43 —
|«Безумцы» — 2x01
|02:14:12 —
|«Сверхъестественное» — 1x08
|02:18:27 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x16
|02:36:49 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x01
|02:50:31 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 9x07
|02:56:01 —
|«Футурама» — 7x16
|03:03:20 —
|«Драконий жемчуг» — 1x15—16
|03:10:41 —
|«Спаун. Том 2»
|03:21:09 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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