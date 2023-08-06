Телеовощи. Выпуск 508: Самое тупое желание

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:42 —
|Тизер Castlevania: Nocturne
|09:36 —
|Финал «Секретного вторжения» закидали гнилыми помидорами
|23:15 —
|Трейлер второго сезона «Локи»
|32:24 —
|Сценарий «Звёздных войн: Лэндо» напишут Дональд Гловер с братом
|38:37 —
|«Ведьмака» упростили для тупой массовой аудитории
|57:32 —
|«Скрежет металла» — 1x01—02
|01:07:04 —
|«Благие знамения» — 2x01—06
|01:31:15 —
|«Харли Квинн» — 4x01—03
|01:33:02 —
|«Хилы» — 2x01
|01:38:13 —
|«Чем мы заняты в тени» — 5x01—04
|01:49:13 —
|«Футурама» — 8x02
|01:53:59 —
|«Чудотворцы» — 4x06
|02:02:24 —
|«Основание» — 2x03
|02:20:36 —
|«Захваченный рейс» — 1x07 (финал сезона)
|02:27:36 —
|«Спецназ: Львица» — 1x02
|02:30:58 —
|«Правосудие: Первобытный город» — 1x03
|02:35:02 —
|«Сверхъестественное» — 1x06
|02:45:24 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 1x25
|02:53:37 —
|«Драконий жемчуг» — 1x11—12
|03:05:41 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 1x25
|03:07:20 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 9x06
|03:11:59 —
|«Футурама» — 7x14
|03:17:46 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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