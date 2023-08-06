Новые сериалы недели: миллиардеры и убийства

Никакими заметными новинками середина августа в мире сериалов не порадует. Зато на малые экраны вернётся пара одинаково полюбившихся критикам и зрителям проектов. С новым сезоном к зрителям вернутся «Убийства в одном здании» от стримингового сервиса Hulu и финансовая драма «Миллиарды» от кабельного канала Showtime.
Вторник, 8 августа
комедия, детектив
В ролях Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Аарон Домингес, Эми Райан, Джеки Хоффман
Великим умам Стива Мартина, Дэна Фогельмана и Джона Хоффмана пришла в голову идея комедийного детектива на века. «Убийства в одном здании» — это история трёх незнакомцев, разделяющих одержимость друг друга реальными историями преступлений, которые внезапно оказываются в центре одной из них. Когда в их престижном жилом комплексе на Верхнем Ист-Сайде случается ужасная смерть, эта троица подозревает убийство и подключает свои обширные знания в этой области, чтобы выяснить правду. Чтобы задокументировать дело, они записывают собственный подкаст и вскоре обнаруживают, что убийца может жить среди них.
Четверг, 10 августа
фантастика, приключенческий
В ролях Энсон Маунт, Итан Пек, Ребекка Ромейн, Бабс Олусанмокун, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг
Создатель Акива Голдсман, Алекс Куртцман, Дженни Люмет
Второй сезон космической фантастики завершится десятым эпизодом Hegemony. Стриминговый сервис Paramount+ одобрил третий сезон сериала в марте.
Воскресенье, 13 августа
драма
В ролях Пол Джаматти, Дэмиан Льюис, Мэгги Сифф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл
Создатель Брайан Коппельман, Дэвид Левин, Эндрю Соркин
Сериал расскажет об изнанке захватывающего и беспощадного мира нью-йоркских финансовых воротил. В центре сюжета — противостояние федерального прокурора США Чака Роадса и главы хедж-фонда Бобби Аксельрода.
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