Неделя сериалов на КГ — главные новости 31 июля — 6 августа

«Ведьмака» упростили для тупой массовой аудитории — продюсер сериала. Тот случай, когда снимаешь для американцев.

«Это не Геральт и не Йеннифэр. Это Цири» — продюсер «Ведьмака» напомнил о главном герое истории. Прекращайте ныть и смотрите наш сериал дальше.

Локи и Мобиус снова скачут по временным линиям в трейлере второго сезона «Локи». Живенько, бодренько, но стоит ли верить этому монтажу?

Мрачный постапокалипсис на закадровых фото сериала по игре Fallout. Знакомый символ.

Школьники радуются завершению «Полового воспитания» на кадрах финального сезона. Последние эпизоды выйдут в сентябре.

Пушистик и какие-то ситхи с джедаями на свежих кадрах «Асоки». Двуногие герои этой истории уже не так интересны. ahsokatano

Лесбиянка-алкоголичка спасает родное королевство в тизере финальной части «Разочарования». Приключения так себе принцессы подходят к концу.