 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Шути Гатва вернётся к роли Повелителя Времени в пятнадцатом сезоне «Доктора Кто» Задайте вопрос авторам Redeemer и KIBORG Неделя кино на КГ — главные новости 17–23 июля «Обратная сторона Земли» без Джастина Ройланда — вышел трейлер четвёртого сезона
• • •
 
СЕРИАЛЫ
64

Неделя сериалов на КГ — главные новости 31 июля — 6 августа

Источник: Netflix
Теги
Дайджест
Комментарии

Ещё на эту тему

3Галактика в опасности! Вышел свежий тизер «Асоки»

Тоже интересно

2Джон By приступил к съёмкам ремейка экшена «Киллер» (фото) 4Суровый киборг Василий раскидывает врагов в трейлере отечественного битемапа KIBORG 1Противоречивые подробности Persona 3 Reload 0Неделя аниме на КГ — главные новости 5–11 июня

Далее на КГ

0
В аниме-сериал превратят мангу на тему бейсбола «Забвение бэттери»
 0
«Не ешь сырую свинину» — тизер и другие подробности исекая с не такой уж безумной концепцией, в свете последних событий в жанре
 2
Remnant II скрыл от простых игроков ещё один дополнительный класс
 8
Александр Петров, Владимир Путин и Микки Рурк — вышел трейлер нового фильма Романа Полански
 6
Режиссёр «Отряда самоубийц» выложил новый снимок с Джаредом Лето в роли Джокера
 9
«Это не наше решение»: глава IMAX умолял Paramount убрать «Миссию невыполнима 7» подальше от «Барбигеймера»
 6
«Флэш», «Стражи галактики 3» и другие распираченные премьеры июля
 0
«Бacня» — тизер аниме про киллера, которому запретили убивать
 5
Неудачник Николас Кейдж на первом кадре фэнтези «Сценарий мечты»
 0
Группа Girls' Generation отметила своё 16-летие
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Добро пожаловать на винокурню Комада» — анонс серьёзного аниме про бухло
 
Кино Мультяшные Шеридан, Деленн и Ленньер на первых кадрах мультфильма «Вавилон 5: Дорога домой»
 
Бобби Аксельрод готов к последней битве в трейлере финала «Миллиардов»
 
Кино Недетская драма Райана Гослинга в форме музыкального клипа из фильма «Барби»
 
«Телеовощи» — прямая трансляция
 
Игры Добро пожаловать на чёрный рынок в геймплейном ролике Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 579: «Русалочка», «Круче некуда», безумный Ник Кейдж, причины и последствия забастовок
 
2Ноль кадров в секунду – 485: Иисус от RPG
 
 
6ЕВА
 
 
1Телеовощи – 507: Культурное обогащение через аниме
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 578: Плохой графон «Флэша», «Птичий короб: Барселона», статичный Уэс Андерсон, «Барбенгеймер»
 
0Ноль кадров в секунду – 484: Баббл Боббл Бич Бич
 
6ЕВА – 539: Излишняя ответственность
 
2Телеовощи – 506: Сверхъестественные продюсеры
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 577: «Флэш», забастовка актёров, новые «Трансформеры», «Непосредственно Каха 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 483: Прекратите требовать хороших игр!
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru