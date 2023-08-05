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Галактика в опасности! Вышел свежий тизер «Асоки»

Не перевелись ещё мятежницы в далёкой-далёкой галактике, которая срочно нуждается в спасении от приверженцев Тёмной стороны. В сети появился свежий тизер приключенческого боевика «Асока» о борьбе мастера-джедая Асоки Тано (Розарио Доусон) за всё хорошее против всего плохого. Премьера мини-сериала от шоураннера Дэйва Филони состоится 23 августа на цифровой платформе Disney+.

В спин-оффе «Мандалорца» также снялись Pэй Cтивeнcoн, Xeйдeн Kpиcтeнceн, Эмaн Эcфaнди, Mэpи Элизaбeт Уинcтэд, Лapc Mиккeльceн и Дэвид Teннaнт (озвучил дроида).

Теги
ВидеоАсока
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