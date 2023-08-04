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Бармен Козловский предлагает сыграть в русскую рулетку в тизере детективного триллера «Бар „Один звонок“»

Желаете связаться с загробным миром? Туда можно позвонить. Но есть один нюанс. Отечественная стриминговая платформа KION выкатила тизер-трейлер мистико-детективного триллера «Бар „Один звонок“», где бармен Данила Козловский предлагает необычные услуги, а сыщик Александр Ильин ищет пропавшего сына. Датой премьеры сериал пока не обзавёлся.

Любой забредший в таинственный бар «Один звонок» может связаться с покойным близким человеком, но при условии, что заплатит за это игрой в русскую рулетку. Следователь Андрей Морозов ищет пропавшего сына, чей след ведёт в тот самый бар. Но попасть туда не так-то просто — питейное заведение блуждает с места на место, оставляя после себя трупы посетителей.

И постер:

Постеры сериала «Бар „Один звонок“»
Теги
ВидеоБар „Один звонок“
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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