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«Король и Шут» вернётся со сказочным спецэпизодом

Всем, кому понравился весенний многосерийный хит «Кинопоиска» под названием «Король и Шут», небезынтересно будет узнать, что 7 августа — в день рождения Михаила Горшенёва — на цифровой платформе выйдет спецэпизод сериала под названием «Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе».

Постеры сериала «Король и Шут»

Зрители, которым не хватило эпизодов из увлекательных и рискованных приключений друзей-трубадуров в сказочной стране, смогут узнать о фэнтезийных альтер эго Горшка (Koнcтaнтин Плoтникoв) и Князя (Влад Коноплёв) чуть больше.

Теги
ГалереяКороль и Шут
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