«Король и Шут» вернётся со сказочным спецэпизодом

Всем, кому понравился весенний многосерийный хит «Кинопоиска» под названием «Король и Шут», небезынтересно будет узнать, что 7 августа — в день рождения Михаила Горшенёва — на цифровой платформе выйдет спецэпизод сериала под названием «Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе».

Зрители, которым не хватило эпизодов из увлекательных и рискованных приключений друзей-трубадуров в сказочной стране, смогут узнать о фэнтезийных альтер эго Горшка (Koнcтaнтин Плoтникoв) и Князя (Влад Коноплёв) чуть больше.