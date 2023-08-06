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СЕРИАЛЫ
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Грута ждут новые приключения во втором сезоне сериала «Я есть Грут» (трейлер)

Знаменитая говорящая деревяшка возвращается! Член знаменитой команды Стражей галактики готов к новым сольным приключениям, на что недвусмысленно намекает трейлер второго сезона анимационного сериала «Я есть Грут». Сборник короткометражных историй о персонаже вернётся на стриминговый сервис Disney+ 6 сентября.

За оба сезона проекта, расширяющая франчайз «Стражей галактики» Джеймса Ганна, отвечает режиссёр-сценарист Kиpcтeн Лeпop. Кевин Файги, как и положено, значится в команде исполнительных продюсеров анимационного проекта.

Теги
ВидеоЯ есть Грут
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