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СЕРИАЛЫ
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Летим на «Кибердеревню» этой осенью (тизер)

Анонсированный прошлым летом полноценный сериал «Кибердеревня» наконец-то показал свои первые официальные промо-материалы, которые сообщают приблизительную дату выхода — премьера юмористических зарисовок о жизни в деревне будущего состоится этой осенью на видеосервисе «Кинопоиск».

На дворе 2100 год. Николай счастливо живёт с семьей в кибердеревне на Марсе, пока туда не прибывает руководитель корпорации Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Николай отправляется в рискованное путешествие на Землю, чтобы спасти своё родное роботизированное хозяйство.

И постер:

Постеры сериала «Кибердеревня»
Теги
ВидеоКибердеревня
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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