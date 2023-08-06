Летим на «Кибердеревню» этой осенью (тизер)

Анонсированный прошлым летом полноценный сериал «Кибердеревня» наконец-то показал свои первые официальные промо-материалы, которые сообщают приблизительную дату выхода — премьера юмористических зарисовок о жизни в деревне будущего состоится этой осенью на видеосервисе «Кинопоиск».

На дворе 2100 год. Николай счастливо живёт с семьей в кибердеревне на Марсе, пока туда не прибывает руководитель корпорации Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Николай отправляется в рискованное путешествие на Землю, чтобы спасти своё родное роботизированное хозяйство.

И постер: