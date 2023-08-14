Телеовощи. Выпуск 509: Четырёхмерный «Форсаж»

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:00 —
|Тизер триллера «Чёрное облако»
|08:50 —
|Тизер детективного триллера «Бар „Один звонок“»
|17:23 —
|Тизер сериала «Кибердеревня»
|29:35 —
|Инклюзивность «Благих знамений» устроила бы Терри Пратчетта
|44:24 —
|Фанаты поймали на лжи создателя «Ведьмака»
|59:26 —
|Трейлер приквела «Джона Уика»
|01:03:13 —
|«Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе»
|01:06:30 —
|«Харли Квинн» — 4x01—04
|01:12:00 —
|«Футурама» — 8x03
|01:18:10 —
|«Скрежет металла» — 1x03
|01:22:06 —
|«Чудотворцы» — 4x07
|01:32:44 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 2x06—09
|01:49:29 —
|«Основание» — 2x04
|02:04:13 —
|«Воин» — 3x07—08
|02:21:05 —
|«Правосудие: Первобытный город» — 1x04
|02:32:29 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x25
|02:41:36 —
|«Безумцы» — 1x13
|02:59:56 —
|«Сверхъестественное» — 1x07
|03:07:57 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x15
|03:16:49 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 1x26
|03:29:44 —
|«Футурама» — 7x15
|03:35:02 —
|«Драконий жемчуг» — 1x13—14
|03:43:25 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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