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СЕРИАЛЫ
401

Новые сериалы недели: переосмысление артурианы и комедия с Аглаей Тарасовой

Источник: MGM+

Конец лета можно смело называть периодом отпусков и в сериальном мире. Однако же парочка многосерийных премьер на стриминговые платформы всё-таки прокрадётся. Отечественные потоковые платформы more.tv и Wink презентуют комедию «Диагноз „Везучая“», а на зарубежном стриминге MGM+стартует «Зимний король» по книгам Бернарда Корнуэлла.

Понедельник, 14 августа

 
Сезон4
Hulu
Обратная сторона Земли Solar Opposites

мультфильм, семейный, комедия

В ролях Шон Джамброун, Джастин Ройланд, Мэри Мак, Аманда Лейтон, Эндрю Матараццо, Томас Барбуска

Создатель Джастин Ройланд, Майк Макмэхан

В центре истории — семья инопланетян, вынужденных бежать из своего прекрасного сверхразвитого мира в современную центральную Америку. Обживаясь на новом месте, пришельцы по-разному воспринимают столь радикальную смену места жительства, но делать нечего — приходится как-то вписываться в новые реалии.

Видео

Среда, 16 августа

 
Премьера+
Канал неизвестен
Диагноз „Везучая“

комедия

В ролях Кирилл Кяро, Аглая Тарасова, Полина Гухман, Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Пётр Безменов

Красавица-оторва Лика славится в криминальных кругах тем, что в любой афере (будь то ограбление или рейдерский захват) приносит стопроцентный успех всей операции. Вот почему, когда кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотёпой Антоном, несправедливо обвинённым в хищении миллионов.

Аглая Тарасова, превратившаяся в женский аналог Александра Петрова, снова на экране — на этот раз в криминально-комедийном проекте с Кириллом Кяро. Трейлер, впрочем, ничего прорывного в планет сюжета не сулит.

Видео

Воскресенье, 20 августа

 
Премьера+
MGM+
Зимний король The Winter King

драма

В ролях Йeн дe Kecтeкep, Эдди Марсан, Джордан Александра, Натаниэль Мартелло-Уайт, Стюарт Кэмпбелл, Элли Джеймс

Coбытия paзвopaчивaютcя в V вeкe н.э. нa тeppитopии бyдyщeй Бpитaнии, нынчe пpeдcтaвляющeй coбoй paзpoзнeнныe, пoгpyжённыe в мeждoycoбицy зeмли. B цeнтpe иcтopии — бacтapд кopoля Утepa Пeндpaгoнa Apтyp, кoтopoмy yгoтoвaнa вeликaя cyдьбa.

На повестке дня — экранизация ещё одного книжного цикла плодовитого писателя Бернарда Корнуэлла. Углубимся в седую старь, до времён Утреда Беббанбургского, и посмотрим, как жил-поживал Артур Пендрагон.

Видео

Теги
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