Новые сериалы недели: переосмысление артурианы и комедия с Аглаей Тарасовой

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Канал неизвестен

Красавица-оторва Лика славится в криминальных кругах тем, что в любой афере (будь то ограбление или рейдерский захват) приносит стопроцентный успех всей операции. Вот почему, когда кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотёпой Антоном, несправедливо обвинённым в хищении миллионов.

Аглая Тарасова, превратившаяся в женский аналог Александра Петрова, снова на экране — на этот раз в криминально-комедийном проекте с Кириллом Кяро. Трейлер, впрочем, ничего прорывного в планет сюжета не сулит.