Неделя сериалов на КГ — главные новости 7–13 августа

«Хроники русской революции» Кончаловского покажут в следующем году. Наснимал для видеосервиса START целых 16 эпизодов.

Инклюзивность «Благих знамений» устроила бы Терри Пратчетта — продюсер сериала. Говорит, писатель охотно принял бы прогрессивный взгляд на вещи.

Летим на «Кибердеревню» этой осенью (тизер). Премьера сериала всё ближе.

«Скрежет металла» стал одним из самых популярных сериалов Peacock. Зрители смотрят его запоем.

Юлия Снигирь и Юлия Александрова решают, что «Кеша должен умереть» (тизер). Драмеди Константина Богомолова выйдет в этом году.

Злодей Мэл Гибсон угрожает Уинстону в трейлере приквела «Джона Уика». «Отель „Континенталь“» во всей своей экшен-красе.

Оливия Кук рассказала, как уход шоураннера повлиял на второй сезон «Дома Дракона». Дело Мигеля Сапочника живёт и процветает.