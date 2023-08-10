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Стильные убийцы на свежих кадрах «Отеля „Континенталь“»

В довесок к многообещающему трейлеру трёхсерийного экшена «Отель „Континенталь“» обзавёлся ещё и подборкой свежих кадров, которые позволяют поближе познакомиться с разнообразными колоритными персонажами приквела киносерии «Джон Уик». Премьера мини-сериала состоится 22 сентября нa cтpимингoвoм cepвиce Peacock.

1970-е, Нью-Йорк. Молодой Уинстон Скотт (Колин Вуделл) вынужденно погружается в криминальный мир мегаполиса и заводит тесное знакомство с миром элитных наёмников. Тут он и осядет, после того как успешно завершит ментальный штурм знаменитого отеля «Континенталь» и станет во главе этого примечательного во всех отношениях места.

Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“»
Теги
ГалереяОтель „Континенталь“
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Источник фотографий: Depositphotos

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