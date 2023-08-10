Стильные убийцы на свежих кадрах «Отеля „Континенталь“»

В довесок к многообещающему трейлеру трёхсерийного экшена «Отель „Континенталь“» обзавёлся ещё и подборкой свежих кадров, которые позволяют поближе познакомиться с разнообразными колоритными персонажами приквела киносерии «Джон Уик». Премьера мини-сериала состоится 22 сентября нa cтpимингoвoм cepвиce Peacock.

1970-е, Нью-Йорк. Молодой Уинстон Скотт (Колин Вуделл) вынужденно погружается в криминальный мир мегаполиса и заводит тесное знакомство с миром элитных наёмников. Тут он и осядет, после того как успешно завершит ментальный штурм знаменитого отеля «Континенталь» и станет во главе этого примечательного во всех отношениях места.