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«Скрежет металла» стал одним из самых популярных сериалов Peacock

Источник: Peacock

В конце июля, 27 числа, на стриминговом сервисе Peacock вышел комедийный экшен-сериал «Скрежет металла». Экранизация одноимённой серии гоночных игр с консолей PlayStation с момента выхода успела показать неплохие результаты, коими, на радость создателям, делится владелец сервиса NBCUniversal. За две недели с момента выхода проект с Энтони Маки в главной роли стал «самым запойным» — среднестатистический зритель просматривал за раз по три эпизода. Кроме того, владельцы некоторых аккаунтов устраивали целый марафон — все 10 эпизодов за один сеанс (благо, хронометраж каждого около 30 минут).

NBCUniversal не называет точное количество просмотревших сериал, но аналитическая компания Nielsen предоставила свои данные. Согласно им, «Скрежет металла» за первые выходные после выхода набрал 400 млн минут просмотра. Такие цифры делают его одним из самых популярных оригинальных сериалов стриминга за неделю.

Действия «Скрежета металла» разворачиваются в постапокалиптическом будущем. По дорогам Разъединённых Штатов Америки носятся специальные курьеры-«молочники», организовывающие связь между цивилизованными и огороженными от бандитов городами. Протагонист получает задание за десять дней проехать через всю страну, после чего пускается в опасное путешествие. Главные роли в сериале исполнили Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат») и Стефани Беатрикс («Бруклин 9-9»). Одного из самых харизматичных персонажей — безумного клоуна Сладкоежку — воплотили на экране сразу двое: рестлер Самоа Джо сыграл его, а актёр Уилл Арнетт («Замедленное развитие») озвучил.

Теги
Скрежет металлаСокол и Зимний солдатБруклин 9-9Замедленное развитие
Комментарии (3)

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