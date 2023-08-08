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«Скрежет металла» и его тачки в ролике о создании первого сезона

Вышедший в конце июля на стриминговом сервисе Peacock первый сезон разухабистой постапокалиптики «Скрежет металла» не сильно-то ударил в грязь лицом. Создатели многосерийной адаптации знаменитой игровой серии Twisted Metal постарались передать безумный мир будущего, втом числе за счёт крайне важного компонента — средств передвижения.

В свежем ролике о создании сериала команда дизайнеров, отвечавших за транспорт, рассказывает как раз об автомобилях основных персонажей истории.

Главные роли в первом сезоне проекта сыграли Энтони Маки, Cтeфaни Бeaтpиc и Toмac Xeйдeн Чёpч. О планах на продление сериала пока ничего не известно.

Теги
ВидеоСкрежет металла
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Источник фотографий: Depositphotos

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