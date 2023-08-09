Розарио Доусон и Дэйв Филони за кадром «Асоки» (фото)

Приключенческий сольник Асоки Тано в формате мини-сериала планомерно готовится к своей премьере, а оная уже достаточно близко, поэтому нужно успеть попотчевать аудиторию всякими-разными промо-материалами, дабы воодушевить зрителей на просмотр. Среди прочего в сети обнаружился закадровый снимок «Асоки» с шоураннером проекта Дэйвом Филони и исполнительницей главной роли Розарио Доусон.

Странствия мастера-джедая и некогда способной ученицы самого Энакина Скайуокера стартуют на стриминговой платформе Disney+ 23 августа.

И персонажный постер Морган Элсбет в исполнении Дайаны Ли Иносанто: