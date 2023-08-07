Мощный Рэй Стивенсон и дамы на свежих постерах «Асоки»

В первой подборке персонажных постеров приключенческого сольника «Асока» злодей в исполнении Рэя Стивенсона выбивается не только благодаря своей харизме, но и потому что он тут единственный мужик. В мини-сериале, судя по видеороликам, представители сильной половины человечества тоже в меньшинстве.

Свежеопубликованные плакаты напоминают, что премьера спин-оффа «Мандалорца» состоится на стриминговом сервисе Disney+ 23 августа.

Персонажа Стивенсона зовут Бэйлан Сколл, а его беловолосую спутницу — Шин Хати (Иванна Сахно). Наташа Лю Бордиццо играет Сабин Врен, а Мэри Элизабет Уинстэд — Геру Синдуллу.