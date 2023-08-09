Суровая Мишон ищет Рика Граймса на закадровых фото «Ходячих мертвецов: Тех, кто выжил»

Съёмки важного спин-оффа о знаменитых скитальцах в мире победившего зомби-апокалипсиса давно идут, и творческой команде некогда отвлекаться на контрпродуктивные (покуда) забастовки. В сети появились кадры со съёмочной площадки «Ходячих мертвецов: Тех, кто выжил» с исполнительницей главной женской роли Данай Гурирой. Героиня выглядит так, будто пока не отыскала любовь всей своей жизни. Неудивительно — спин-офф обещает трудный и драматический путь к воссоединению.

Главную мужскую роль в мини-сериале по вселенной отживших своё «Ходячих мертвецов» играет Эндрю Линкольн, но Рика Граймса на локации пока не засекли.