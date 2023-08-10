Пародию на Marvel и DC со звездой «Пацанов» готовят создатели «Вице-президента» и «Наследников»

Кабельный канал HBO запускает в разработку многосерийную сатирическую комедию «Франчайз» о неприглядном закулисье съёмок кинокомикса. Главную женскую роль сыграет не понаслышке знакомая с суперегроикой Ая Кэш («Пацаны»). На главную мужскую утверждён Химеш Патель («Довод»).

Сериал расскажет о съёмочной команде комикс-франчайза, бьющейся за место в дикой и неуправляемой киновселенной. Сюжет прольёт свет на тайный хаос в мире создания супергеройских фильмов и попытается ответить на вопрос, как же на самом деле снимаются фильмы. Потому что у каждого кинопровала имеется своя история происхождения.

В касте также заявлены Джессика Хайнс, Билли Магнуссен, Лолли Адефопе, Даррен Голдштейн, Айзек Пауэлл, Ричард Э. Грант и Даниэль Брюль. А за создание отвечают Сэм Мендес (« 007: Координаты „Скайфолл“»), Армандо Ианнуччи («Вице-президент») и шоураннер Джон Браун («Наследники»).