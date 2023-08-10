 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Хельк» — исполнительница открывающей музыкальной темы второй части аниме Реальные гонки и драма в трейлере экранизации видеоигры «Гран Туризмо» Эпические проводы Геральта в свежем трейлере третьего сезона «Ведьмака» Неузнаваемые Kapa Делевинь и Ким Кардашьян в тизере 12 сезона «Американской истории ужасов»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
822

Пародию на Marvel и DC со звездой «Пацанов» готовят создатели «Вице-президента» и «Наследников»

Источник: Amazon

Кабельный канал HBO запускает в разработку многосерийную сатирическую комедию «Франчайз» о неприглядном закулисье съёмок кинокомикса. Главную женскую роль сыграет не понаслышке знакомая с суперегроикой Ая Кэш («Пацаны»). На главную мужскую утверждён Химеш Патель («Довод»).

Сериал расскажет о съёмочной команде комикс-франчайза, бьющейся за место в дикой и неуправляемой киновселенной. Сюжет прольёт свет на тайный хаос в мире создания супергеройских фильмов и попытается ответить на вопрос, как же на самом деле снимаются фильмы. Потому что у каждого кинопровала имеется своя история происхождения.

В касте также заявлены Джессика Хайнс, Билли Магнуссен, Лолли Адефопе, Даррен Голдштейн, Айзек Пауэлл, Ричард Э. Грант и Даниэль Брюль. А за создание отвечают Сэм Мендес (« 007: Координаты „Скайфолл“»), Армандо Ианнуччи («Вице-президент») и шоураннер Джон Браун («Наследники»).

Теги
Франчайз
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4«Праведные Джемстоуны» продлены на четвёртый сезон

Тоже интересно

10Токсичный оборотень на страже полиции в трейлере комедиикомедии «Разрешите обратиться» 1«Богиня жаждет игр» — первый тизер и другие подробности аниме про интеллектуальные игры 0Манга глазами анимешника: обзор томов 1–9 «Рыцари „Сидонии“» от XL Media 5Мощный трейлер Jagged Alliance 3 раскрывает дату выхода игры 0«Девушка напрокат 3» — тизер c представлением нового персонажа

Далее на КГ

2
Горячее возвращение Прилучного в свежем тизере второго сезона «Жизни по вызову»
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 9
На создателей фильма «Тетрис» подали в суд за нарушение авторских прав
 3
Джейсон Стэйтем сразу против трёх мегалодонов (видео)
 8
«Скрежет металла» стал одним из самых популярных сериалов Peacock
 19
«Мы не собираемся это игнорировать» — глава Disney признал провалы последних фильмов студии
 17
Протестовать приятнее, чем писать сценарий новых «Звёздных войн»
 0
Известно, когда начнётся показ аниме-сериала «Четверо братьев Юдзуки»
 46
Красотка Эйприл О'Нил на концепт-артах «Черепашек-ниндзя: Погрома мутантов»
 8
Сидни Суини подтвердила важность для киновселенной своей героини из «Мадам Паутины»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 10–16 июля
 
Кино Джош Хартнетт может сыграть Двуликого в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза
 
Кино «Оппенгеймер» Кристофера Нолана уже сразил наповал первого зрителя
 
Аниме «Токийские мстители» — новый тизер и дата выхода третьего сезона
 
Новый «брат» Дарта Вейдера раскрывает шокирующую тайну своего происхождения
 
Кино Чак Норрис готов сыграть в сиквеле своего самого недооценённого фильма
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
0Телеовощи – 508: Самое тупое желание
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 579: «Русалочка», «Круче некуда», безумный Ник Кейдж, причины и последствия забастовок
 
2Ноль кадров в секунду – 485: Иисус от RPG
 
 
7ЕВА – 540: Реинкарнация реинкарнации
 
1Телеовощи – 507: Культурное обогащение через аниме
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 578: Плохой графон «Флэша», «Птичий короб: Барселона», статичный Уэс Андерсон, «Барбенгеймер»
 
0Ноль кадров в секунду – 484: Баббл Боббл Бич Бич
 
6ЕВА – 539: Излишняя ответственность
 
2Телеовощи – 506: Сверхъестественные продюсеры
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru