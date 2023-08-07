«Хроники русской революции» Кончаловского покажут в следующем году

Режиссёр Андрей Кончаловский завершил съёмки своего масштабного многосерийного полотна на историческую тематику под рабочим названием «Хроники русской революции». Премьера 16-серийного проекта состоится в следующем году на отечественном стриминговом сервисе START.

Сюжет посвящён событиям Октябрьской революции и охватывает период с 1905-го по 1924 год. Уже и первые кадры показали — с императором Николаем II и Лениным.

Это самая объемная работа в моей жизни, практически эпопея. В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории — документальными фактами. Андрей Кончаловский, пообещал эпичность

В многосерийной исторической драме снялись Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизев, Тимофей Окроев и другие.