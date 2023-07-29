Юрий Стоянов станет няней под прикрытием — первые кадры из комедии «Артист»

Отечественный стриминговый сервис START опубликовал подборку кадров из своего нового многосерийного проекта — комедии «Артист» с Юрием Стояновым сразу в десятке ролей. Видимо, получим свежую интерпретацию сюжета про Миссис Даутфайр с преступником в качестве центрального персонажа.

В восьмисерийной комедии матёрый вор-рецидивист по кличке Артист (Стоянов) в очередной раз на свободе после отсидки. На этот раз он решает завязать с криминалом, но для этого ему нужно добраться до содержимого своего тайника в доме, где теперь живут его невестка и внуки. Чтобы втайне ото всех добраться до награбленного, Артисту придётся вспомнить своё театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.