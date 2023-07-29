 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Вот это шок! Квентин Тарантино не собирается снимать «Убить Билла 3» Токсичный оборотень на страже полиции в трейлере комедиикомедии «Разрешите обратиться» Азирафель и его голый мужик — подозрительные разговоры в свежем отрывке второго сезона «Благих знамений»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
188

Юрий Стоянов станет няней под прикрытием — первые кадры из комедии «Артист»

Отечественный стриминговый сервис START опубликовал подборку кадров из своего нового многосерийного проекта — комедии «Артист» с Юрием Стояновым сразу в десятке ролей. Видимо, получим свежую интерпретацию сюжета про Миссис Даутфайр с преступником в качестве центрального персонажа.

В восьмисерийной комедии матёрый вор-рецидивист по кличке Артист (Стоянов) в очередной раз на свободе после отсидки. На этот раз он решает завязать с криминалом, но для этого ему нужно добраться до содержимого своего тайника в доме, где теперь живут его невестка и внуки. Чтобы втайне ото всех добраться до награбленного, Артисту придётся вспомнить своё театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.

Кадры из сериала «Артист» Кадры из сериала «Артист» Кадры из сериала «Артист» Кадры из сериала «Артист»
Теги
ГалереяАртист
Комментарии

Ещё на эту тему

4Никита Ефремов мирится с отцом в тизере драмеди «Крутая перемена» 17«Последний богатырь. Наследие» расскажет o дочерях Ивана (фото)

Тоже интересно

12Крис Хемсворт лёгко сбивает вертолёт в экшене «Тайлер Рейк 2» (видео) 0Топ-50 женских кей-поп групп на июль 2023 года 2Старушки возвращаются в тизере второго сезона спин-оффа «Секса в большом городе» 55Первый взгляд на «гномов» из игровой адаптации «Белоснежки» (фото) 7Император Ли Пейс объявил войну «Основанию» в свежем трейлере второго сезона

Далее на КГ

0
«Праведные Джемстоуны» продлены на четвёртый сезон
 0
Им всё мало: DC издаст хоррор-комикс про Бэтмена
 0
Сериализация фэнтези-манги «Провожающая в последний путь Фрирен» возобновится в сентябре
 0
«Миги и Дали» — трейлер стартующей в октябре экранизации манги про близнецов
 2
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 578: Плохой графон «Флэша», «Птичий короб: Барселона», статичный Уэс Андерсон, «Барбенгеймер»
 7
Брэд Питт решил остановить съёмки своей гоночной драмы «Вершина»
 0
Обсуждаем: «Обитель зла: Остров смерти» (Resident Evil: Death Island)
 1
Sony перенесла на 2024 год и «Охотников за привидениями 4»
 0
«Рубеж Шангри-Ла» — новый тизер аниме о прохождении игры без застревания в ней
 1
Ещё один хороший знакомый появится в ужастике «Пила X» (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Невеста чародея» — анонс и тизер второй половины второго сезона
 
Кино Западная пресса негодует: небольшие компании продолжают втайне выпускать фильмы в России
 
Kard представила концептуальные тизер-фото к своему грядущему мини-альбому
 
Marvel запускает новую версию Ultimate-вселенной c совершенно новой линейкой комиксов
 
Игры Об успехах Wo Long: Fallen Dynasty, Mega Man Battle Network Legacy Collection и High on Life
 
Аниме «Проза бродячих псов» — рекламный ролик пятого сезона аниме-сериала
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 578: Плохой графон «Флэша», «Птичий короб: Барселона», статичный Уэс Андерсон, «Барбенгеймер»
 
0Ноль кадров в секунду – 484: Баббл Боббл Бич Бич
 
3ЕВА
 
 
2Телеовощи – 506: Сверхъестественные продюсеры
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 577: «Флэш», забастовка актёров, новые «Трансформеры», «Непосредственно Каха 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 483: Прекратите требовать хороших игр!
 
 
7ЕВА – 538: Впятером
 
 
1Телеовощи – 505: Подкастные шкуры
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 576: «Судзумэ», The Blackening, камео «Дэдпула 3», провал «Индианы Джонса 5»
 
2Ноль кадров в секунду – 482: Без Ивана нельзя
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru