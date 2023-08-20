Чёрная Русалочка переписывает канон на промо-арте детского сериала Disney

Кто обитает на самом дне диснеевского моря-океана? Чёрные русалки, конечно же. И сейчас вы на них смотрите. В сети появился персонажный промо-арт к анимационному сериалу «Русалочка», мультикультурно расширяющему вселенную диснеевской классики. Мультсериал для самых маленьких будет выходить на канале Disney Junior, чтобы приучать юных зрителей к дивному новому миру расового разнообразия, которым в этом проекте, правда, пока и не пахнет.

Зачинателем этих замечательных перемен стала полнометражная «Русалочка» с Холли Бейли, с оглушительным успехом выступившая в прокате и собравшая миллиарды долларов по всему миру.

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