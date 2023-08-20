Новые сериалы недели: сольная история Асоки Тано и вторжение пришельцев

В ближайшее время зрителей ждёт лишь одна заметная многосерийная премьера — приключенческий боевик «Асока» по вселенным «Звёздных войн», который будет выходить на стриминговой платформе Disney+. На цифровой платформе Apple TV+ меж тем стартует второй сезон фантастической драмы «Вторжение».

Вторник, 22 августа

Премьера + Disney+ Асока Ahsoka боевик, приключенческий В ролях Розарио Доусон, Мэри Элизабет Уинстэд, Наташа Лю Бордиццо, Хейден Кристенсен Создатель Дэйв Филони Приключения легендарной джедайки Асики Тано. Двухсерийная премьера свежего сериала по вселенной «Звёздных войн» посвящена сольным (правда, не совсем) приключениям Асоки Тано. Надежду внушает тот факт, что шоураннером проекта выступает Дэйв Филони — ученик Джорджа Лукаса и создатель персонажа. Видео

Среда, 23 августа

Сезон 2 Apple TV+ Вторжение Invasion фантастика, драма В ролях Сэм Нил, Шамир Андерсон, Голшифте Фарахани, Фирас Нассар, Сиори Куцуна, Тара Моайеди Создатель Саймон Кинберг, Дэвид Вейл Инопланетные захватчики вторгаются на нашу планету в четырёх стратегических точках, высаживаясь на территории Северной Америки, Великобритании, Африки и Японии. Теперь выживание людей зависит от их умения помнить о своей человечности. Видео, Сайт

Конец сезона 4 The CW Нэнси Дрю Nancy Drew детектив, драма В ролях Кеннеди Макманн, Шинед Карри, Альвина Огест, Уилл Чилтон, Курт Лонг, Райли Смит Создатель Джош Шварц Тринадцатый эпизод The Light Between Lives станет заключительным для четвёртого сезона и сериала. Видео

Конец сезона 7 The CW Ривердейл Riverdale драма В ролях Эшли Мюррей, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Люк Перри Создатель Роберто Агирре-Сакаса Двадцатая серия с красноречивым названием Goodbye, Riverdale станет финальной для седьмого сезона и сериала. Видео

Четверг, 24 августа