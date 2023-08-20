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Новые сериалы недели: сольная история Асоки Тано и вторжение пришельцев

Источник: Disney+

В ближайшее время зрителей ждёт лишь одна заметная многосерийная премьера — приключенческий боевик «Асока» по вселенным «Звёздных войн», который будет выходить на стриминговой платформе Disney+. На цифровой платформе Apple TV+ меж тем стартует второй сезон фантастической драмы «Вторжение».

Вторник, 22 августа

 
Премьера+
Disney+
Асока Ahsoka

боевик, приключенческий

В ролях Розарио Доусон, Мэри Элизабет Уинстэд, Наташа Лю Бордиццо, Хейден Кристенсен

Создатель Дэйв Филони

Приключения легендарной джедайки Асики Тано.

Двухсерийная премьера свежего сериала по вселенной «Звёздных войн» посвящена сольным (правда, не совсем) приключениям Асоки Тано. Надежду внушает тот факт, что шоураннером проекта выступает Дэйв Филони — ученик Джорджа Лукаса и создатель персонажа.

Видео

Среда, 23 августа

 
Сезон2
Apple TV+
Вторжение Invasion

фантастика, драма

В ролях Сэм Нил, Шамир Андерсон, Голшифте Фарахани, Фирас Нассар, Сиори Куцуна, Тара Моайеди

Создатель Саймон Кинберг, Дэвид Вейл

Инопланетные захватчики вторгаются на нашу планету в четырёх стратегических точках, высаживаясь на территории Северной Америки, Великобритании, Африки и Японии. Теперь выживание людей зависит от их умения помнить о своей человечности.

Видео, Сайт

 
Конец сезона4
The CW
Нэнси Дрю Nancy Drew

детектив, драма

В ролях Кеннеди Макманн, Шинед Карри, Альвина Огест, Уилл Чилтон, Курт Лонг, Райли Смит

Создатель Джош Шварц

Тринадцатый эпизод The Light Between Lives станет заключительным для четвёртого сезона и сериала.

Видео

 
Конец сезона7
The CW
Ривердейл Riverdale

драма

В ролях Эшли Мюррей, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Люк Перри

Создатель Роберто Агирре-Сакаса

Двадцатая серия с красноречивым названием Goodbye, Riverdale станет финальной для седьмого сезона и сериала.

Видео

Четверг, 24 августа

 
Конец сезона2
HBO Max
И просто так And Just Like That

романтический, комедия, драма

В ролях Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Крис Нот, Сара Рамирес, Николь Ари Паркер

Второй сезон сиквела «Секса в большом городе» завершится одиннадцатым эпизодом The Last Supper Part Two: Entree.

Видео

Теги
Превью
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