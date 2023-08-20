Новые сериалы недели: сольная история Асоки Тано и вторжение пришельцев

В ближайшее время зрителей ждёт лишь одна заметная многосерийная премьера — приключенческий боевик «Асока» по вселенным «Звёздных войн», который будет выходить на стриминговой платформе Disney+. На цифровой платформе Apple TV+ меж тем стартует второй сезон фантастической драмы «Вторжение».
Вторник, 22 августа
боевик, приключенческий
В ролях Розарио Доусон, Мэри Элизабет Уинстэд, Наташа Лю Бордиццо, Хейден Кристенсен
Создатель Дэйв Филони
Приключения легендарной джедайки Асики Тано.
Двухсерийная премьера свежего сериала по вселенной «Звёздных войн» посвящена сольным (правда, не совсем) приключениям Асоки Тано. Надежду внушает тот факт, что шоураннером проекта выступает Дэйв Филони — ученик Джорджа Лукаса и создатель персонажа.
Среда, 23 августа
фантастика, драма
В ролях Сэм Нил, Шамир Андерсон, Голшифте Фарахани, Фирас Нассар, Сиори Куцуна, Тара Моайеди
Создатель Саймон Кинберг, Дэвид Вейл
Инопланетные захватчики вторгаются на нашу планету в четырёх стратегических точках, высаживаясь на территории Северной Америки, Великобритании, Африки и Японии. Теперь выживание людей зависит от их умения помнить о своей человечности.
Четверг, 24 августа
романтический, комедия, драма
В ролях Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Крис Нот, Сара Рамирес, Николь Ари Паркер
Второй сезон сиквела «Секса в большом городе» завершится одиннадцатым эпизодом The Last Supper Part Two: Entree.
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