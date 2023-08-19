Асока Тано бьётся с инквизитором в первом отрывке из «Асоки»

Стриминговый сервис Disney+ начинает бомбардировать зрителей отрывками из сериала «Асока», потому что премьера многосерийного сольника знаменитой боевой тогрутки уже совсем близко. В отрывке засветили фрагмент воздушного боя с участием Геры Синдуллы (Мэри Элизабет Уистэд), а также дуэль Асоки Тано (Розарио Доусон) с инквизитором и дроидом.

Двухсерийная премьера приключенческого эпика, некогда отпочковавшегося от успешного «Мандалорца» Джона Фавро, состоится на цифровой платформе 23 августа. Проектом заведует шоураннер Дэйв Филони, создатель главной героини.

И художественный постер: