Роскошная Кристина Хендрикс на кадрах сериала «Пиратки»

Стриминговый сервис Apple TV+ знает, чем завлекать потенциальных зрителей, опубликовав первые кадры из костюмированной драмы «Пиратки» с Кристиной Хендрикс. Новая экранизация одноимённого романа писательницы Эдит Уортон стартует на цифровой платформе с тремя эпизодами 8 ноября. Остальные будут выходить еженедельно до 13 декабря.

События неоконченного романа Уортон разворачиваются в Лондоне 1870 года, куда прибывают юные любительницы веселья из Америки. Отправленные в столицу Англии обзавестись великосветскими мужьями, молодые пиратки куда боле амбициозны и не ограничивают свои горизонты брачными клятвами.