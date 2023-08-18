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Роскошная Кристина Хендрикс на кадрах сериала «Пиратки»

Стриминговый сервис Apple TV+ знает, чем завлекать потенциальных зрителей, опубликовав первые кадры из костюмированной драмы «Пиратки» с Кристиной Хендрикс. Новая экранизация одноимённого романа писательницы Эдит Уортон стартует на цифровой платформе с тремя эпизодами 8 ноября. Остальные будут выходить еженедельно до 13 декабря.

События неоконченного романа Уортон разворачиваются в Лондоне 1870 года, куда прибывают юные любительницы веселья из Америки. Отправленные в столицу Англии обзавестись великосветскими мужьями, молодые пиратки куда боле амбициозны и не ограничивают свои горизонты брачными клятвами.

Кадры из сериала «Пиратки» Кадры из сериала «Пиратки» Кадры из сериала «Пиратки»
Теги
ГалереяПиратки
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Источник фотографий: Depositphotos

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