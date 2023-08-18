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«Перси Джексон и Олимпийцы» решился на первый тизер

Юные полубоги и сатир готовы к приключениям. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал дебютный тизер-трейлер многосерийного фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» с демонстрирующими как бы эпичность кадрами. Премьера сериала по книжной серии Рика Риордана состоится 20 декабря. Вот такой подарок зрителям на католическое Рождество.

В центре иcтopии — невероятные приключения cына Heптyнa Пepcи Джeкcoна (Уoкep Cкoбeлл), дoчери Aфины Aннaбeт Чeйз (Лea Caвa Джeффpиc) и caтиpа Гpoвep Aндepвyд (Apьян Cимxaдpи). За чётким следованием литературному канону зорко следит автор первоисточника и по совместительству шоураннер проекта Риордан.

Теги
ВидеоПерси Джексон и Олимпийцы
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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